Алябьев: у биатлонистов, оставшихся в Европе, поначалу форма будет лучше

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев поделился ожиданиями от предстоящих североамериканских этапов Кубка мира.

«График, который предстоит биатлонистам за океаном, — настоящий марафон. Длинный перелёт с акклиматизацией, потом обратное перемещение и адаптация уже под европейский цикл. Конечно, даже в этих условиях подготовиться к чемпионату мира можно. Но у спортсменов, которые пропустят североамериканские этапы и станут тренироваться в Европе, как минимум в первые дни соревнования форма будет лучше», — приводят слова Алябьева «Известия».

Сегодня, 7 февраля, стартует этап Кубка мира в Кэнморе (Канада). Восьмой этап соревнований состоится в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 17 февраля.