Чепиков: я понимаю логику Логинова

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал решение Александра Логинова выступить на этапах Кубка мира в Канаде и США.



«Если не учитывать борьбу за Кубок мира, то лучше сконцентрироваться на чемпионате мира, проведя целенаправленную подготовку к нему. Но тут уже надо смотреть на конкретное самочувствие спортсмена. Александр пожелал выступить на этих этапах, чтобы сохранить свои кубковые позиции. Поэтому сложилась такая ситуация.

Логинов совместно с тренерами принял решение выступать на североамериканских этапах. Будем надеяться, что хорошая форма сохранится у него и к чемпионату мира. Я понимаю логику Александра. Он очень хорошо держится вверху общего зачёта Кубка мира, а этапы в Канаде и США пропустят Фуркад и многие другие лидеры. Это даёт возможность Логинову вернуться на второе место и существенно укрепить свои позиции", — цитируют Чепикова «Известия».



Сегодня, 7 февраля, стартует этап Кубка мира в Кэнморе (Канада).