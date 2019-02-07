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Загитова: переезд в Японию? Свою жизнь связываю только с Россией, я патриот

Загитова: переезд в Японию? Свою жизнь связываю только с Россией, я патриот
Другие / Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своём отношении к Японии и возможному переезду в азиатскую страну.

«Любовь японцев к русским девушкам? Наверное, ответ на этот вопрос знают только сами японцы. Но по себе могу сказать, что да, вы правы. Лично меня на улицах чаще узнают не в России, а именно в Японии. Мне кажется, там просто больше любят фигурное катание.

Переехать в Японию могла бы только на пару-тройку лет. Свою жизнь я связываю только с Россией, я патриот.

Жанр анимэ? Частично он мне нравится. Единственное, что не нравится, — образы злых духов. Мне ближе добрые и светлые мультфильмы», — цитирует Загитову «RT на русском».

Ранее Алина рассказала, кем бы хотела стать после завершения карьеры.

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