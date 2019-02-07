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Кугаевский: тревожит, что Логинов и Гараничев долго не брали в руки оружие

Кугаевский: тревожит, что Логинов и Гараничев долго не брали в руки оружие
Другие / Биатлон

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский поделился ожиданиями от выступления Александра Логинова и Евгения Гараничева в индивидуальной гонке, которая состоится на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада) сегодня, 7 февраля.

«Я человек не азартный, прогнозы и ставки делать не люблю. Но думаю, что всё будет хорошо. Конечно, немного волнует, что с 27 января и до вчерашней тренировки Логинов и Гараничев не брали в руки оружия. Последний раз они стреляли из своих винтовок в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце. После чего оружие было отправлено в Москву и только вчера получено спортсменами. И всё же считаю, что парни справятся. Они – опытные, мастеровитые спортсмены. А перерывы в стрельбе, даже внушительные, порой идут на пользу биатлонистам», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».

Гараничев будет стартовать под вторым номером, Логинов — под 24-м.

Гараничев первым из россиян стартует в индивидуальной гонке в Кэнморе
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