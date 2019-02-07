Загитова: мой главный соперник на чемпионате мира — это я

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Японии.



«Мой главный соперник на чемпионате мира? Я сама себе соперник. Главное — справиться со своими эмоциями и волнением, именно эти чувства всегда охватывают меня перед большими турнирами. Если смогу перебороть это в себе, думать только о чистом прокате и своих программах… Тогда всё будет хорошо.

Чемпионат мира пройдёт в Японии, которая покорила меня с момента первого визита. Там царит потрясающая атмосфера, которую просто невозможно не полюбить. Всё окутано теплом, добротой, уютом, спокойствием», — цитирует Загитову «RT на русском».



Ранее Алина заявила, что является патриотом России и не планирует надолго переезжать в Японию.