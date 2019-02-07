Бывший тренер сборной Украины поддержал раскритикованную болельщиком Пидгрушную

Бывший тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко прокомментировал перепалку олимпийской чемпионки Елены Пидгрушной с одним из болельщиков в Интернете. Один из пользователей под фотографией со спортсменкой написал, что никто из соперниц уже давно не оглядывается на Елену, так как все забыли, когда она финишировала в гонках. Биатлонистка попросила «перестать гнобить» команду.

«Как человек, старший тренер женской команды СССР по биатлону 1984-1988 годов, главный тренер сборной команды Украины 2010-2014 годов, который вместе со всеми личными, штатными тренерами, организаторами, врачами, сервисменами, учёными и искренними сторонниками биатлона выводил нашу эстафетную команду на золотой, а Виту Семеренко на бронзовый олимпийский пьедесталы 2014 года, также не согласен с такой негативной оценкой достижений нашего Капитана Биатлон — Елены Пидгрушной. Нельзя абстрактно прогнозировать, сидя на тёплом месте. Для того чтобы понять все проблемы биатлона, надо попробовать поработать. А тех, кто завоёвывал золотую славу Украины в биатлоне, надо прежде всего уважать, искренне благодарить и поддерживать за каждый их дальнейший шаг.

Пример Бьорндалена, которого Норвегия после триумфальных побед на зимней Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити поддерживала до последней возможности квалифицироваться в Пхёнчхан-2018. Его можно было бы критиковать за «низкие результаты», по сравнению с теми, которые он показывал в свои лучшие годы. Но, сделав это, пропала бы мотивация у детей и здоровая конкуренция. К счастью, этого в Норвегии не произошло, а появляются новые Бьорндалены.



Пользуясь возможностью, хочу также предостеречь тех же «диванных генералов», да и не только их, касательно тренеров, которые несут значительно большее, чем спортсмены, физическое, психологическое и моральное бремя. Этим людям обычно не хватает времени даже на обычный сон. А их травля и освобождение от работы выдающихся организаторов биатлона Украины в средствах массовой выходит за пределы допустимой морали. Складывается такое впечатление, что биатлон на Украине развивает кто-то из другой планеты, а виновниками являются спортсмены и тренеры», — цитирует Карленко Xsport.

В общем зачёте Кубка мира Елена располагается на 34-й позиции.

Пидгрушная: хватит нас гнобить! Я всегда борюсь до конца