Трусова выполнила тройной аксель в зале

Российская фигуристка Александра Трусова, ставшая победительницей юниорского первенства России в Перми, опубликовала фото и видео с тренировки в зале, где исполнила тройной аксель.

«Проверка в зале пройдена», — написала фигуристка.

Фото и видео доступны в «инстаграме» Александры Трусовой.

На днях спортсменка сообщила, что намерена учить тройной аксель, чтобы включить его в короткую программу на следующий год.

14-летняя уроженка Рязани является серебряным призёром чемпионата России 2019 года, чемпионкой мира среди юниоров 2018 года, победительницей (2017) и серебряным призёром (2018) финала юниорского Гран-при. Александра — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях четверные лутц и тулуп. Также она первой исполнила два четверных в одной программе и каскад «4-3».