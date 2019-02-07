Резцова: в Америку послали сырую молодёжь. Они приедут морально убитые оттуда!

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мыслями о формировании состава сборной России на североамериканские этапы Кубка мира.



«Стоило ли нашим лидерам ехать в Канаду? Однозначного ответа нет. Саша Логинов, я считаю, правильно поехал, это его решение. Он идёт вторым в Кубке мира, много кого не будет. Надо выступать, набирать очки.



Смотрите, послали в Америку сейчас сырую молодёжь, и они там в такой глубине будут… Акклиматизация, восемь часов разницы во времени – это тяжело, тем более для неопытного человека. И при такой погоде. Они приедут морально убитые оттуда! Если хотите там бороться – посылайте сильнейших и проверьте! Это моё мнение. Но их будут готовить к чемпионату мира.



Проблема с провозом оружия? Хорошо, что всё нормализовалось. Конечно, это упущение наших. Союз биатлонистов России должен был предусмотреть, как они полетят, по какому маршруту, чтобы всё было чётко зарегистрировано. Это же граница! У нас ещё как-то из города в город можно договориться, и то сложно. Если в разрешении не записан номер твоей винтовки, проблемы возникают сразу в аэропорту», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».

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