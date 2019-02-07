Двоеборец Кипин дисквалифицирован на 18 месяцев из-за допинга

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России дисквалифицировала двоеборца Максима Кипина, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства.

Спортсмен на 18 месяцев отстранён от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается от 7 марта 2018 года.

Кипин — серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, победитель общего зачёта Кубка России.

Ранее сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд решением от 1 февраля 2019 года признал россиянку Анисю Кирдяпкину, выступавшую в спортивной ходьбе, виновной в нарушении антидопинговых правил. Кирдяпкина дисквалифицирована на три года с 27 июля 2017 года до 26 июля 2020 года.