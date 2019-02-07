Майгуров рассказал, как перешёл выступать за сборную России в 1994 году

Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, которому сегодня, 7 февраля, исполняется 50 лет, рассказал, как перешёл выступать за Россию.



«Так вышло, что весной 1994 года я неумышленно потерял все свои документы. Но это была меньшая беда, а основной проблемой стало то, что я служил в войсках правительственной связи КГБ Беларуси, и это был тот рычажок, которым меня держали и не отпускали до последнего.



Я уже в июне приехал в Ханты-Мансийск, получил там российское гражданство и готовился к сезону с российской командой. Но решение по тому, за какую страну я буду выступать, было принято непосредственно на первом этапе Кубка мира сезона-1994/95 в Бадгастайне.



Директором гонки был Янис Водичер, а я стоял в заявках как России, так и Беларуси. Но в те времена было всё попроще с точки зрения переходов, и Янис принял решение: «Кто покажет мне паспорт Майгурова, за тех он и побежит».



Загранпаспорт у меня был российский, так что переход благополучно произошёл прямо перед стартом этапа. Ну и мы сразу же там, в Бадгастайне, эстафету выиграли», – цитирует Майгурова «Матч ТВ».

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