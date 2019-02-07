Победа Бурова в лыжной акробатике на чемпионате мира — в видеообзоре

Российский фристайлист Максим Буров выиграл золотую медаль в лыжной акробатике на чемпионате мира, проходящем в Парк-Сити (США).

В финальной попытке 20-летний спортсмен набрал 130,09 балла. Вторым стал украинец Александр Абраменко (126,24), на третьем месте — представитель Швейцарии Ной Рот (125,22).

Чемпионат мира. Парк-Сити (США)

Мужчины. Лыжная акробатика.



1. Максим Буров (Россия) — 130,09

2. Александр Абраменко (Украина) — 126,24

3. Ной Рот (Швейцария) — 125,22

4. Павел Кротов (Россия) — 107,24

5. Станислав Никитин (Россия) — 80,54



В текущем сезоне Кубка мира Буров стал победителем этапа в Лэйк-Плэсиде (США).



В прошлом году он завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте лыжной акробатики, став первым с 2003 года российским спортсменом, выигравшим этот трофей.