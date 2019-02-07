Россияне — бронзовые призёры ЧМ по конькобежному спорту в командном спринте

Российские конькобежцы Руслан Мурашов, Павел Кулижников и Виктор Муштаков стали бронзовыми призёрами в командном спринте на чемпионате мира в Инцелле (Германия).

Чемпионами мира с рекордом катка (1 минута 19,05 секунды) стали голландские конькобежцы. Второе место с отставанием в 0,95 секунды заняли представители Южной Кореи. Россияне проиграли чемпионам 1,04 секунды.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия

Мужчины, командный спринт

1. Нидерланды — 1.19,05 (рекорд катка).

2. Республика Корея — +0,95.

3. Россия (Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Виктор Муштаков) — +1,04.

Напомним, на этом чемпионате мира конькобежцы впервые разыграли комплект наград в командном спринте.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 10 февраля.