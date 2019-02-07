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Путин поздравил фристайлиста Бурова с победой на чемпионате мира

Путин поздравил фристайлиста Бурова с победой на чемпионате мира
Другие / Прочие виды спорта

Президент России Владимир Путин поздравил россиянина Максима Бурова с победой на чемпионате мира по фристайлу в Парк-Сити (США).

«В соревнованиях по „акробатике“ вы продемонстрировали настоящие чемпионские качества, уверенно потеснив на почётном пьедестале сильных соперников. Столь впечатляющий результат — заслуженная награда за ваш спортивный талант, мастерство, целеустремленность. И, конечно, это свидетельство напряжённой, самоотверженной работы ваших тренеров и наставников», — сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В текущем сезоне Кубка мира Буров стал победителем этапа в Лэйк-Плэсиде (США).

В прошлом году он завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте лыжной акробатики, став первым с 2003 года российским спортсменом, выигравшим этот трофей.

Победа Бурова в лыжной акробатике на чемпионате мира — в видеообзоре
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