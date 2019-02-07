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Конькобежка Воронина выиграла бронзу на дистанции 3000 м на ЧМ в Инцелле

Конькобежка Воронина выиграла бронзу на дистанции 3000 м на ЧМ в Инцелле
Другие / Конькобежный спорт

Российская конькобежка Наталья Воронина выиграла бронзовую медаль на дистанции 3000 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия).

Золотую медаль с рекордом катка (3 минуты 58,91 секунды) выиграла чешская конькобежка Мартина Сабликова, для которой этот титул стал 14-м в карьере. Второе место с отставанием 0,50 секунды заняла Антойнетте де Йонг из Нидерландов. Воронина уступила чемпионке мира 1,08 секунды.

В десятку лучших вошли ещё две россиянки: Евгения Лаленкова стала восьмой (+4,66), Елена Сохрякова — десятая (+7,56).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия
Женщины, 3000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) — 3.58,91 (рекорд катка).
2. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — +0,50.
3. Наталья Воронина (Россия) — +1,08...
8. Евгения Лаленкова (Россия) — +4,66...
10. Елена Сохрякова (Россия) — +7,56.

В активе сборной России три бронзовые медали. Ранее российские конькобежцы стали третьими в мужском и женском командном спринте.

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Женщины. 3000 м
07 февраля 2019 года, четверг. 18:45 МСК
1
Мартина Сабликова
Чехия
3:58.911
2
Антойнетте де Йонг
Нидерланды
3:59.411
3
Наталья Воронина
Россия
3:59.992
Россияне — бронзовые призёры ЧМ по конькобежному спорту в командном спринте
Российские конькобежки — третьи в командном спринте на ЧМ в Германии
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