Конькобежка Воронина выиграла бронзу на дистанции 3000 м на ЧМ в Инцелле

Российская конькобежка Наталья Воронина выиграла бронзовую медаль на дистанции 3000 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия).

Золотую медаль с рекордом катка (3 минуты 58,91 секунды) выиграла чешская конькобежка Мартина Сабликова, для которой этот титул стал 14-м в карьере. Второе место с отставанием 0,50 секунды заняла Антойнетте де Йонг из Нидерландов. Воронина уступила чемпионке мира 1,08 секунды.

В десятку лучших вошли ещё две россиянки: Евгения Лаленкова стала восьмой (+4,66), Елена Сохрякова — десятая (+7,56).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия

Женщины, 3000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) — 3.58,91 (рекорд катка).

2. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — +0,50.

3. Наталья Воронина (Россия) — +1,08...

8. Евгения Лаленкова (Россия) — +4,66...

10. Елена Сохрякова (Россия) — +7,56.

В активе сборной России три бронзовые медали. Ранее российские конькобежцы стали третьими в мужском и женском командном спринте.

Россияне — бронзовые призёры ЧМ по конькобежному спорту в командном спринте