Тягачёв: Шипулин не выдержал психологической нагрузки

Бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв высказался о негативном отношении некоторых иностранных спортсменов к их российским коллегам из-за допинга.

«На имидж страны влияет любое неправильное выступление со стороны руководителей и федераций зарубежных стран, в частности по биатлону, лёгкой атлетике, вольной борьбе, боксу. В целом негативные комментарии сказываются и на болельщиках. Именно это у нас и происходит. С другой стороны, мы должны понимать, что те замечания со стороны Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, Ричарда Макларена, в которых говорилось о нарушениях, возникали при Виталии Мутко.

Даже биатлонист Антон Шипулин не выдержал психологической нагрузки из-за неправильных высказываний своих коллег, в том числе и французов, норвежцев. Это тогда сыграло роль и играет до сих пор. Вместе с тем все необходимые действия, в том числе особое отношение к президенту МОК Томасу Баху, особенно его приглашение три месяца назад в Москву и встреча со всем руководством нашей страны, включая Владимира Путина, показывает, что мы открытые, чистые люди. Мы выступаем за чистый спорт. Мы боремся за то, чтобы у нас было всё в порядке", — цитирует Тягачёва News.ru.