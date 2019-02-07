Сотскова: в группе Тутберидзе жёсткая атмосфера — все друг на друга давят

Российская фигуристка Мария Сотскова поделилась мыслями о тренировках у Елены Буяновой и Этери Тутберидзе.



«У нас, в группе Буяновой, нет такого колоссального прессинга, какой есть в группе Тутберидзе. Там 20 человек, все катаются на одном льду, надо и тренера поделить между собой. Жёсткая атмосфера, все друг на друга давят.



У нас сейчас тоже группа разрослась, много девушек появилось, есть конкуренция, но она здоровая. Тренера хватает на всех, Елена Германовна чётко разделила время тренировок. В этом плане психологически работать гораздо комфортнее. Лично я постоянно быть в стрессе не могу», — приводит слова Сотсковой интернет-портал Sport24.

В текущем сезоне Сотскова заняла 16-е место на чемпионате России.