Трусова: патриотизм нужен всем — как подросткам, так и взрослым

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своей победе на первенстве России среди юниоров и ответила на вопрос о том, стала бы она рассматривать предложение от другой страны.



«После короткой программы я была расстроена, потому что допустила падение. Сложно сказать, что расстроило больше — седьмое место или сам факт падения. Но потом постаралась забыть об этом. Я очень довольна, что у меня получилось настроиться и показать чистый прокат произвольной программы.



Очень помогала поддержка болельщиков. Я каждый раз об это говорю после стартов, но это потому что действительно каждый раз меня такая поддержка очень впечатляет.

Что отвечу, если пригласят переехать в другую страну? Выступать за Россию — это большая честь. Я хотела бы всегда выступать за Россию.



Важен ли для современных подростков патриотизм? Патриотизм — это когда интересы Родины ты ставишь выше своих интересов. Я думаю, что он нужен всем — как подросткам, так и взрослым. Мы же все граждане своей страны», — цитирует Трусову «Комсомольская правда».