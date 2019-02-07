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Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку в Кэнморе, Логинов — третий

Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку в Кэнморе, Логинов — третий
Другие / Биатлон

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоялась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал лидер сезона, норвежец Йоханнес Бё. Третье место занял россиянин Александр Логинов.

Евгений Гараничев финишировал 14-м, Эдуард Латыпов — 15-м, Александр Поварницын — 18-м.

Кубок мира. Седьмой этап. Кэнмор, Канада
Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 35.27,9 (0).
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +2.10,2 (2).
3. Александр Логинов (Россия) — +2.41,0 (2).
4. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +2.51,3 (1).
5. Доминик Виндиш (Италия) — +2.56,3 (2)...
14. Евгений Гараничев (Россия) — +3.32,4 (3).
15. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.36,3 (1)
18. Александр Поварницын (Россия) — +3.42,2 (0)...
42. Сергей Корастылёв (Россия) — +5.48,0 (2)...
69. Юрий Шопин (Россия) — +7.44,3 (5).

Биатлон. Кубок мира-2018/19. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
07 февраля 2019 года, четверг. 22:20 МСК
1
Йоханнес Бё
Норвегия
35:27.9
2
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
37:38.1
3
Александр Логинов
Россия
38:08.9
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