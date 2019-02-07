Поварницын: доволен своей стрельбой, но не собой

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе. Спортсмен финишировал 18-м, не допустив ни одного промаха.



«Это мои четыре нуля в этом сезоне. Думаю, это результат той работы, которую я проделал во время подготовки. Не могу сказать точно про своё самочувствие, очень тяжёлые погодные условия — лыжи едут как по песку и ты не можешь сориентироваться. Быстрое закисление, а вроде чувствуешь себя хорошо. Доволен своей стрельбой, но не собой», — цитирует Поварницына сайт телеканала «Матч ТВ».

Логинов: гонкой больше доволен, чем недоволен

Кубок мира. Седьмой этап. Кэнмор, Канада

Индивидуальная гонка. Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 35.27,9 (0)

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +2.10,2 (2)

3. Александр Логинов (Россия) — +2.10,2 (2)

4. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +2.51,3 (1)

5. Доминик Виндиш (Италия) — +2.56,3 (2)…

14. Евгений Гараничев (Россия) — +3.32,4 (3)…

15. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.36,3 (1)…

18. Александр Поварницын (Россия) — +3.42,2 (0)…

42. Сергей Корастылёв (Россия) — +5.48,0 (2)…

69. Юрий Шопин (Россия) — +7.44,3 (5)