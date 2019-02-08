Йоханнес Бё: думал пробежать гонку как тренировку, не собирался выигрывать

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе.



«Это была безумно хорошая гонка. Я думал пробежать её в качестве тренировки, не собирался выигрывать. Сегодня я постарался сделать всё просто и спокойно. Только два круга я пробежал впереди сам, а три – держался за спинами других. Наверное, я начал слишком быстро, и потом пришлось сбавить темп на втором круге и дальше по ходу дистанции. Но 20 точных выстрелов на этом холоде – это супергонка», – цитирует Бё NRK.

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Кубок мира. Седьмой этап. Кэнмор, Канада

Индивидуальная гонка. Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 35.27,9 (0)

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +2.10,2 (2)

3. Александр Логинов (Россия) — +2.10,2 (2)

4. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +2.51,3 (1)

5. Доминик Виндиш (Италия) — +2.56,3 (2)…

14. Евгений Гараничев (Россия) — +3.32,4 (3)…

15. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.36,3 (1)…

18. Александр Поварницын (Россия) — +3.42,2 (0)…

42. Сергей Корастылёв (Россия) — +5.48,0 (2)…

69. Юрий Шопин (Россия) — +7.44,3 (5)