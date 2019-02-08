Корастылёв: первый блин комом. Чуть-чуть не получилось — не знаю, с чем связано

Российский биатлонист Сергей Корастылёв прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе. Спортсмен финишировал 42-м.



«Очень рад, что дебют состоялся. Как говорится, первый блин комом. Чуть-чуть не получилось — не знаю, с чем это связано. Глаза немного надуло из-за холодного ветра. Пытался проморгаться, но всё равно было размыто на второй лёжке. Не знаю, как я стрелял. Надо с тренерами проанализировать. По мышцам ощущения лёгкие — всё хорошо. Дышать тяжело. Воздух холодный. Тем более высота, поэтому очень тяжело дышалось. В принципе, гонкой я доволен.

Если бы не два промаха на лёжке, был бы на седьмом небе от счастья. А так немного расстроен. Но всё равно, дебют состоялся, поэтому очень рад.

Под одно термобелье мы надевали ещё одно. Наверно, это создало им дискомфорт. Руки сильно мёрзнут, пальцы мёрзнут, не удобно проводить манипуляции с винтовкой», — приводит слова Корастылёва сайт телеканала «Матч ТВ».