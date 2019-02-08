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Кристиансен: сегодня я был хорош по сравнению со всеми остальными конкурентами

Кристиансен: сегодня я был хорош по сравнению со всеми остальными конкурентами
Другие / Биатлон

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен поделился впечатлениями от индивидуальной гонки на 15 км на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).

«Сегодня я был хорош по сравнению со всеми остальными конкурентами, но Йоханнес Бё выиграл более двух минут. Он сегодня провёл сумасшедшую гонку. Йоханнес попал все двадцать выстрелов. Мне посчастливилось пробежать с ним несколько кругов, прежде чем он оторвался от меня. Очень доволен своей скоростью на лыжне. Я не так часто отстаю от Йоханнеса», — приводит слова Кристиансена NRK.

Кристиансен занял второе место, уступив Йоханнесу Бё 2 минуты 10 секунд и допустив две ошибки на огневых рубежах. Для 26-летнего норвежского биатлониста этот подиум стал вторым в карьере.

Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку в Кэнморе, Логинов — третий
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