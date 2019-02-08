Логинов вернулся на второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе упрочил лидерство в общем зачёте. Норвежец с 896 очками возглавляет общий зачёт.
На второе место вернулся россиянин Александр Логинов (596). Третьим идёт французский биатлонист Мартен Фуркад (554), пропускающий североамериканские этапы Кубка мира.
Россиянин Евгений Гараничев занимает 15-е место в общем зачёте. Матвей Елисеев — 25-й.
Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 896
2. Александр Логинов (Россия) — 596
3. Мартен Фуркад (Франция) — 554
4. Симон Эдер (Австрия) — 537
5. Симон Детьё (Франция) — 534
15. Евгений Гараничев (Россия) — 322…
25. Матвей Елисеев (Россия) — 213.
Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку в Кэнморе, Логинов — третий