Логинов вернулся на второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе упрочил лидерство в общем зачёте. Норвежец с 896 очками возглавляет общий зачёт.



На второе место вернулся россиянин Александр Логинов (596). Третьим идёт французский биатлонист Мартен Фуркад (554), пропускающий североамериканские этапы Кубка мира.



Россиянин Евгений Гараничев занимает 15-е место в общем зачёте. Матвей Елисеев — 25-й.



Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 896

2. Александр Логинов (Россия) — 596

3. Мартен Фуркад (Франция) — 554

4. Симон Эдер (Австрия) — 537

5. Симон Детьё (Франция) — 534

15. Евгений Гараничев (Россия) — 322…

25. Матвей Елисеев (Россия) — 213.