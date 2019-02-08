Навка: сердце подсказало Медведевой, что нужно что-то поменять в жизни

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006) Татьяна Навка поделилась мыслями о том, почему российская фигуристка Евгения Медведева в прошлом году ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла к канадцу Брайану Орсеру.

«Это её решение. А правильное ли оно – это только время покажет. Тут и психологические проблемы. Время и результаты Жени всё покажут. Видимо, сердце подсказало Жене, что ей нужно что-то поменять в жизни.

Я от всей души желаю ей терпения и уверенности в себе. Всегда можно открыть какую-то дверь и пройти иным путем. Как говорила героиня Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит», «в 40 лет жизнь только начинается», — цитирует Навку «Спорт день за днём».