Васнецова: холод, как к нему приспособишься?

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). Она заняла 56-е место, допустив четыре промаха на четырёх огневых рубежах

«На лёжке я не среагировала на ветер, хотя сделала поправку. На стойке у меня замёрз палец, сделала те же ошибки. Затем руки согрелись и нормально доработала.

Чувствуется разница на дистанции – 15 или 12,5 км. На Кубке IBU уже бегали такой сокращённый круг Холод, как к нему приспособишься?» — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, допустившая один промах. Второй стала чешка Маркета Давидова, она отстала на 9,8 секунд. На третьей позиции расположилась итальянка Лиза Виттоцци.