Васнецова: холод, как к нему приспособишься?

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). Она заняла 56-е место, допустив четыре промаха на четырёх огневых рубежах
«На лёжке я не среагировала на ветер, хотя сделала поправку. На стойке у меня замёрз палец, сделала те же ошибки. Затем руки согрелись и нормально доработала.
Чувствуется разница на дистанции – 15 или 12,5 км. На Кубке IBU уже бегали такой сокращённый круг Холод, как к нему приспособишься?» — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».
Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, допустившая один промах. Второй стала чешка Маркета Давидова, она отстала на 9,8 секунд. На третьей позиции расположилась итальянка Лиза Виттоцци.
Экхофф выиграла индивидуальную гонку в Кэнморе, Васильева – 16-я