Й. Бё возглавил зачёт индивидуальных гонок в Кубке мира, Логинов — шестой

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, одержавший победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада), вышел в лидеры в зачёте этой дисциплины. Вторую строчку занял австриец Симон Эдер. На третьей позиции располагается норвежец Ветле Шоста Кристиансен.
Лучший из россиян, Александр Логинов, поднялся на шестую строчку.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт индивидуальных гонок
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 96.
2. Симон Эдер (Австрия) — 86.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 84.
4. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — 74.
5. Мартен Фуркад (Франция) — 60.
6. Александр Логинов (Россия) — 60.
7. Йоханнес Кюн (Германия) — 59.
8. Кристиан Гоу (Канада) — 56.
9. Эрик Лессер (Германия) — 52.
10. Симон Детьё (Франция) — 49...
20. Евгений Гараничев (Россия) — 32...
23. Дмитрий Малышко (Россия) — 29...
29. Эдуард Латыпов (Россия) — 26...
34. Александр Поварницын (Россия) — 23...
38. Матвей Елисеев (Россия) — 21.