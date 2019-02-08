Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Кэнморе

Сегодня, 8 февраля, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится мужская эстафета. В состав сборной России вошли Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов. Старт будет дан в 22:30 мск.

В первой эстафете сезона в Хохфильцене (Австрия) россияне заняли пятое место. В той гонке выступили Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.



В Оберхофе (Германия) сборная России в составе Максима Цветкова, Гараничева, Малышко и Логинова одержала победу. В Рупольдинге Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов стали пятыми.

Лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Бё выступит за сборную Норвегии на четвёртом этапе. В заявку команды также попали Ларс-Хельге Биркеланд, Ветле Шоста Кристиансен и Эрленд Бьонтегорд.