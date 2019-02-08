Бикташева вошла в состав сборной России по биатлону на эстафету в Кэнморе

В ночь с 8 на 9 февраля мск на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится четвёртая в текущем сезоне женская эстафета 4х6 км. Старт будет дан в 00:45 мск.



В составе сборной России выступят Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.



В первой эстафете сезона в Хохфильцене (Австрия) россиянки заняли четвёртое место. В той гонке выступили Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова и Ирина Старых.



В Оберхофе (Германия) сборная России в составе Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Юрловой-Перхт одержала победу. В Рупольдинге (Германия) Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Старых и Юрлова-Перхт стали пятыми.