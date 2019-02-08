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Логинов: я хорошо провёл неделю со своей девушкой, сил сейчас гораздо больше

Логинов: я хорошо провёл неделю со своей девушкой, сил сейчас гораздо больше
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). Он занял третье место.

«Я рад вернуться на подиум, тем более в индивидуальной гонке. Погода не мешала, скорее наоборот. Она подходит для меня. Мы выросли и тренировались именно в такую погоду. Другое дело — инвентарь. Он приехал позже, чем мы планировали, может быть, поэтому на первых рубежах пришлось привыкать и к стрельбищу, и к подходу к нему.

Хорошо, что всё сложилось потом удачно, исправился и всё-таки добился результата. Два этапа мне не удавалось попасть на подиум, была некоторая усталость, но я хорошо провёл неделю после этапа в Антхольце со своей девушкой, и сил сейчас гораздо больше. Девушка рядом со мной, и бежится легче, голова расслабленна", — цитирует Логинова официальный сайт СБР.

Девушка Логинова — украинская биатлонистка Мария Кручова.

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