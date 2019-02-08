Экхофф: я старалась всё-таки быть биатлонисткой, а не просто быстрой лыжницей

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе.

«Здорово вернуться на пьедестал! Довольна своей гонкой, я действовала так, как нужно было. В этом году было много неудачных гонок, поэтому сейчас я рада!



Сегодня я старалась всё-таки быть биатлонисткой, а не просто быстрой лыжницей, которая пытается что-то делать с винтовкой. Я действовала умно и правильно разложила силы по дистанции, так что очень довольна своим выступлением!

Нет, никакой специальной подготовки к этапу в Кэнморе не было — шоппинг, вкусная еда — это ведь не считается? И да, я никогда не думала, что смогу выиграть в индивидуальной гонке! Очень горжусь собой!" — цитирует Экхофф Biathlon.com.ua.

Из-за морозов гонка прошла в сокращённом формате — 12,5 км вместо 15 и 45 секунд штрафа вместо минуты.

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