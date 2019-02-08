Сборная России по лыжной акробатике – бронзовый призёр чемпионата мира

Сборная России по лыжной акробатике в командных соревнованиях заняла третье место на чемпионате мира, проходящем в Парк-Сити (США). В состав команды вошли Максим Буров, Станислав Никитин и Любовь Никитина.
Первое место заняла сборная Швейцарии, набрав 303,08 балла. На второй строчке представители Китая — 297,82 балла. Россияне – третьи (296,74). Четвёртыми стали белорусы (272,15).
Чемпионат мира. Парк-Сити (США)
Смешанные команды. Лыжная акробатика.
1. Швейцария — 303,08
2. Китай — 297,82
3. Россия — 296,74
4. Белоруссия — 272,15
Ранее у лыжных акробатов в личных соревнованиях победил Илья Буров, брат Максима Бурова. У женщин Любовь Никитина заняла второе место, уступив представительнице Беларуси Александре Романовской.
Любовь Никитина завоевала серебро на чемпионате мира в лыжной акробатике
Максим Буров – чемпион мира в лыжной акробатике