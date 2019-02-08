Давидова: как боролась с холодом в Кэнморе? Я надела две футболки

Чешская битлонистка Маркета Давидова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада), которую она завершила со вторым результатом.
«Сегодня было очень тяжело из-за холода, так что теперь я рада, что нахожусь в тепле! Уже жду, когда наконец-то смогу принять горячую ванну! Борьба с холодом? Ну, я надела две футболки, ничего особенного!
То, что в индивидуальной гонке на чемпионате мира я буду в красном бибе, просто сумасшествие! Я не так хороша в стрельбе… Я вообще впервые сегодня закрыла все мишени в гонке с четырьмя огневыми! Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Давидовой Biathlon.com.ua.
Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф. Третьей стала итальянка Лиза Виттоцци.
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