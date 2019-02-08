Виттоцци: мы дружим с Вирер, нам разговоры об общем зачёте Кубка мира ни к чему

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). Она заняла третье место.

«Такой результат — отличный подарок к дню рождения! Я очень довольна своей стрельбой, четыре нуля — просто замечательно! Очень рада!



Я не делала ничего особенного для борьбы с морозом, ведь сегодня было не очень холодно, не то, что вчера на тренировке», — приводит слова Виттоции Biathlon.com.ua.

В общем зачёте Кубка мира Лиза занимает второе место, на 5 очков отставая от соотечественницы Доротеи Вирер.



«Мы не обсуждаем с Доро наше положение в общем зачёте Кубка мира. Мы просто общаемся и дружим, нам ни к чему эти разговоры», — сказала Виттоцци.

Виттоцци до 5 очков сократила отставание от Вирер в общем зачёте КМ по биатлону