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Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Кэнморе

Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Кэнморе
Другие / Биатлон

Сегодня, 8 февраля, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится четвёртая в текущем сезоне мужская эстафета 4х7,5 км. Старт будет дан в 22:30 мск.

В составе сборной России выступят Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын.

В первой эстафете сезона в Хохфильцене (Австрия) россияне заняли пятое место. В той гонке выступили Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

В Оберхофе (Германия) сборная России в составе Максима Цветкова, Гараничева, Малышко и Логинова одержала победу. В Рупольдинге Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов стали пятыми.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе.

Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Кэнморе
Кубок мира по биатлону. Седьмой этап, мороз. Эстафетные гонки. LIVE
Все события 8 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
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