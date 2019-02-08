Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Кэнморе

Сегодня, 8 февраля, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится четвёртая в текущем сезоне мужская эстафета 4х7,5 км. Старт будет дан в 22:30 мск.



В составе сборной России выступят Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын.



В первой эстафете сезона в Хохфильцене (Австрия) россияне заняли пятое место. В той гонке выступили Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.



В Оберхофе (Германия) сборная России в составе Максима Цветкова, Гараничева, Малышко и Логинова одержала победу. В Рупольдинге Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов стали пятыми.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе.

Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Кэнморе