Драчёв: Логинов здорово прошёл

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление россиян в сокращённой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе. Александр Логинов занял третье место, Евгений Гараничев — 14-е, Эдуард Латыпов — 15-е, Александр Поварницын — 18-е, Сергей Корастылёв — 42-е, Юрий Шопин — 69-е.
«Думаю, что не следует зацикливаться на долгом отсутствии винтовок у спортсменов, поскольку из-за этого не провели одну тренировку, в этом ничего страшного нет. Мороз сказался, но ребята достойно выступили: четверо в двадцатке, Логинов здорово прошёл. Считаю, что это очень достойный результат, поздравляем их», — приводит слова Драчёва ТАСС.
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