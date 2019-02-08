Драчёв: Логинов здорово прошёл

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление россиян в сокращённой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе. Александр Логинов занял третье место, Евгений Гараничев — 14-е, Эдуард Латыпов — 15-е, Александр Поварницын — 18-е, Сергей Корастылёв — 42-е, Юрий Шопин — 69-е.



«Думаю, что не следует зацикливаться на долгом отсутствии винтовок у спортсменов, поскольку из-за этого не провели одну тренировку, в этом ничего страшного нет. Мороз сказался, но ребята достойно выступили: четверо в двадцатке, Логинов здорово прошёл. Считаю, что это очень достойный результат, поздравляем их», — приводит слова Драчёва ТАСС.



Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё.

Логинов: я хорошо провёл неделю со своей девушкой, сил сейчас гораздо больше

Бронза Логинова – в видеообзоре индивидуальной гонки в Кэнморе