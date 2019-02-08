Кристиансен: до вторника мы в Кэнморе работали только в зале и сидели в кафе

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). Он занял второе место. Победил его соотечественник Йоханнес Бё. Тройку призёров замкнул россиянин Александр Логинов.

«У меня были схожие мысли с Йоханнесом — этап очень отличается от того, к чему мы привыкли. До вторника мы не тренировались на улице из-за холода, всё время проводили в зале и в кафе, где подают неплохой кофе. Всё это время мы ждали, когда потеплеет, и просто наслаждались пребыванием в Кэнморе.



Когда три норвежца финишируют в топ-4, можно смело говорить, что наши лыжи лучше катили. Так что мы очень благодарны сервис-бригаде за отличную работу. После окончания этапа в Антхольце мы задержались там ради небольшого высотного сбора, и, думаю, сегодня это помогло нам.



У нас очень сильная команда, и нужно пройти отбор для участия в чемпионате мира. Поэтому я рад пьедесталу и тому, что финишировал выше других соотечественников», — цитирует Кристиансена Biathlon.com.ua.

Й. Бё: может, это последний год, когда мы бежим 20 км в индивидуальной гонке