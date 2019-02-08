Кихира заняла пятое место в короткой программе на чемпионате четырёх континентов

На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию в Анахайме (США) у женщин короткую программу выиграла американка Брэди Теннелл. Она получила от судей 73,91 балла. Второе место заняла представительница Японии Каори Сакамото (73,36), третье – Мэрайя Белл из США (70,02).

Действующая победительница финала Гран-при японка Рика Кихира, которая накануне старта соревнований на тренировке получила травму пальца руки, показала пятый результат (68,85).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Анахайм, США

Женщины. Короткая программа



1. Брэди Теннелл (США) – 73,91.

2. Каори Сакамото (Япония) – 73,36.

3. Мэрайя Белл (США) – 70,02.

4. Лим Ын Су (Южная Корея) – 69,14.

5. Рика Кихира (Япония) – 68,85.

6. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 68,09.

7. Тин Цуй (США) – 66,73

8. Маи Михара (Япония) – 65,15

9. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 64,42

10. Кайлани Крейн (Австралия) – 60,64.