Чжоу лидирует после короткой программы на чемпионате четырёх континентов в США

На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию, который проходит в Анахайме (США), у мужчин первое место в короткой программе занял американец Винсент Чжоу. Он набрал 100,18 балла. Вторым стал представитель Южной Кореи Чха Чжун Хван (97,33). Тройку сильнейших замкнул Цзинь Боян из Китая (92,17).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Анахайм, США

Мужчины. Короткая программа

1. Винсент Чжоу (США) – 100,18.

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 97,33.

3. Цзинь Боян (Китай) – 92,17.

4. Сома Уно (Япония) – 91,76.

5. Киган Мессинг (Канада) – 88,18.

6. Джейсон Браун (США) – 86,57.

7. Кейдзи Танака (Япония) – 83,93.

8. Нам Нгуен (Канада) – 79,55.

9. Томоки Хиваташи (США) – 76,95.

10. Брендан Керри (Австралия) – 76,81.



Произвольную программу мужчины представят завтра, 9 февраля.