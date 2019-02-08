Тренер объяснил, почему девушка Логинова пропустила гонку на этапе КМ в Кэнморе

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин прокомментировал решение не выставлять на индивидуальную гонку в Кэнморе Марию Кручову, которая является девушкой российского биатлониста Александра Логинова.

«Ответ простой: у Марии сейчас наиболее сложные третий-четвёртый день акклиматизации. К тому же на тренировках в последние дни Яна Бондарь демонстрировала очень уверенную стрельбу, хотя до этого по сезону этот компонент был у неё проблематичным. Но уже здесь мы внесли некоторые коррективы в её изготовку в стрельбе стоя. И она сама после финиша сказала, что впервые по собственным ощущениям работала так уверенно и надёжно. И по всей работе на последних тренировках мы видели, что она должна справиться.



Очень обидные два габарита на три часа не прошли у Яны на первом рубеже. Как и у Надежды Белкиной — мишень уже практически пошла, но не закрылась. Не хватило буквально чуть-чуть, чтобы Надя прошла с нулём», — цитирует Прокунина Biathlon.com.ua.

Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф.

Логинов: я хорошо провёл неделю со своей девушкой, сил сейчас гораздо больше