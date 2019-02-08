Домрачева: уход из большого спорта — это самое правильное для меня решение

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева призналась, что уход из большого спорта прошёл для неё безболезненно. По словам 32-летней уроженки Минска, она не жалеет о своём решении.

«Наверное, каждый спортсмен заканчивает со спортом в абсолютно разных условиях. В моей ситуации всё было несколько проще, потому что у меня подрастает дочка, и это, конечно, послужило большой помощью — было намного легче всё это воспринимать. У меня уже имелись какие-то идеи, которые хотелось бы развить, а кроме этого всегда есть возможность встать на лыжи и поехать куда-то, покататься в своё удовольствие. Так что говорить о том, что с уходом из спорта я лишилась каких-то важных жизненных вещей, я бы не стала. Та занятость, которая существует, просто не даёт возможности даже сесть и погрустить. Конечно, само принятие решения было для меня непростым. И, конечно, я много раз всё взвешивала.

Важно, как мне кажется, вовремя понять, что в жизни много других прелестей. Для этого нужно быть просто открытым миру. Не ограничивать свой кругозор, не смотреть на жизнь с позиции: «Ах, я всего лишусь, если закончу со спортом». Я очень чётко понимаю, что сегодня это самое правильное для меня решение", — цитирует Домрачеву «Р-Спорт».