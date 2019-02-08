Прокунин: позиция сборной Украины в Кубке наций не соответствует уровню команды

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин прокомментировал выступление подопечных в сокращённой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). Лучший результат среди украинок продемонстрировала Яна Бондарь, ставшая 27-й. Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная заняла 36-е место. Ещё одна победительница Игр в Сочи Юлия Джима стала 42-й.

«Очень непростые погодные условия в Кэнморе и тяжёлый переезд — всё это сказалось на подготовке к этому старту. Кто был более подготовлен к этому и лучше настроен, выглядел предпочтительней. Хотя условия были одинаковые для всех.



По стрельбе большинство из девушек справились хорошо, но сегодня есть вопросы по подготовке и выбору лыж — в этом моменте есть неудовлетворённость. Настроены на хорошую борьбу в эстафете — будет хорошая гонка, и девчонки настроены на положительный результат.

Динамика в готовности Пидгрушной позитивная. Но сегодня Лена прошла гонку, как будто она начинает сезон заново. Начала с запасом, а финишный круг был для неё лучшим. Да, на фоне остальных он выглядит удручающе — проигрыш 35-40 секунд. Но, повторюсь, сегодня объективную картину готовности наших девушек помешали показать проблемы с лыжами.

Мы должны нести ответственность за показанные нами результаты. И тренерский штаб, и спортсмены это понимают. Мы должны быть готовы и к тому прессу, который на нас оказывается. Ну и понятно, что на сегодня наши позиции в Кубке наций не соответствуют уровню команды", — цитирует Прокунина Biathlon.com.ua.

Женская сборная Украины в Кубке наций занимает девятое место.