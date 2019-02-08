Коновалов: у Куклиной пограничное состояние, поэтому она пропустила гонку

Тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов объяснил причину пропуска Ларисой Куклиной индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).



«У Куклиной пограничное состояние, поэтому было принято коллегиальное решение: пропустить эту гонку и готовиться к следующей», — сказал Коновалов в эфире «Матч ТВ».

Победительницей индивидуальной гонки в Кэнморе стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Второе место заняла представительница Чехии Маркета Давидова. Тройку призёров замкнула итальянка Лиза Виттоцци.

Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Маргарита Васильева, ставшая 16-й.

Сегодня, 8 февраля, в Кэнморе состоятся эстафеты, 9 февраля пройдут спринтерские гонки.