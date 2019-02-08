Тандреволд: в Кэнморе мы только и делаем, что одеваемся. Как в детский сад идём

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд поделилась впечатлениями от старта этапа Кубка мира в Кэнморе. Она заняла пятое место в индивидуальной гонке. Из-за сильных морозов гонка была проведена в сокращённом формате — 12,5 км вместо 15. За каждый промах вместо минуты штрафа биатлонистки получали 45 секунд.

«В Кэнморе мы только и делаем, что одеваемся, будто собираемся в детский сад. Мы с Тириль Экхофф много времени проводим вместе. Мы побывали здесь в разных кафе, тут очень хорошо. Может, прозвучит легкомысленно, но, когда мы выступаем уже несколько месяцев, нужно заняться и другими вещами, не думая о биатлоне», — приводит слова Тандреволд NRK.

Экхофф стала победительницей индивидуальной гонки.