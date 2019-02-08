Экхофф: я так давно не побеждала, что была в отчаянии

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями от победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канаде).

«Это был прекрасный день для меня. Лыжи работали как надо. Я так давно не побеждала, что была в отчаянии. Спасибо всем, кто поддерживал меня в этот период. Когда неудачи следуют одна за другой, начинаешь сомневаться в себе. Рада, что наконец у меня всё получилось», — приводит слова Экхофф NRK.

Из-за морозов гонка прошла в сокращённом формате — 12,5 км вместо 15 и 45 секунд штрафа вместо минуты. Второе место заняла представительница Чехии Маркета Давидова. Тройку призёров замкнула итальянка Лиза Виттоцци.

Сегодня, 8 февраля, в Кэнморе состоятся эстафеты, 9 февраля — спринтерские гонки.

Экхофф: я старалась всё-таки быть биатлонисткой, а не просто быстрой лыжницей