России разрешили участвовать в Паралимпиадах в Токио и Пекине под своим флагом

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс прокомментировал решение организации условно восстановить в правах Паралимпийский комитет России.

«В августе 2016 года МПК приостановил деятельность ПРК, так как это было необходимо для обеспечения чистого спорта. Спустя 29 месяцев мы твёрдо убеждены, что это больше не является нужным в ситуации, которая сейчас есть в России. ПРК осуществила 69 условий, которые обеспечивают уверенность МПК в том, что сейчас ПРК является совершенно другой организацией относительно той, что была до Рио-2016.

Российские спортсмены являются и будут являться самыми проверяемыми в паралимпийском движении. Российские паралимпийцы смогут принять участие под своим флагом в Играх в Токио и Пекине. Мы опубликуем все критерии для участников 15 марта», — сказал Парсонс на пресс-конференции в Бонне.