ПКР прокомментировал решение о возвращении возможности выступать под флагом РФ

Паралимпийский комитет России отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета условно восстановить в членстве ПКР с 15 марта 2019 года.
«Паралимпийский комитет России приветствует решение МПК. Хотя оно представляется нам запоздалым и небезусловным, оно, тем не менее, позволит нам решать основные проблемы полноценной подготовки и участия сборных команд России в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио (Япония). Как говорится, лучше поздно, чем никогда. «Послевосстановительные» критерии, содержащиеся в заявлении МПК, представляются нам в целом приемлемыми.
Паралимпийский комитет России ведёт активную подготовку сборных команд России к предстоящим XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в Токио. ПКР совместно с федерациями утвердил планы проведения тренировочных сборов, участия российских спортсменов в квалификационных соревнованиях, места заключительных тренировочных мероприятий в преддверии Игр с учётом особенностей климатических условий города Токио и другое», — говорится на официальном сайте ПКР.
Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании данных из доклада Ричарда Макларена. Российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также принимали участие в Играх-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе.
Вопрос восстановления статуса ПКР был рассмотрен 26-27 января на заседании исполкома МПК. Последним условием для восстановления ПКР было сохранение соответствия РУСАДА статусу ВАДА. ВАДА приняло решение не лишать РУСАДА соответствия кодексу организации.