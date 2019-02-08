ПКР прокомментировал решение о возвращении возможности выступать под флагом РФ

Паралимпийский комитет России отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета условно восстановить в членстве ПКР с 15 марта 2019 года.

«Паралимпийский комитет России приветствует решение МПК. Хотя оно представляется нам запоздалым и небезусловным, оно, тем не менее, позволит нам решать основные проблемы полноценной подготовки и участия сборных команд России в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио (Япония). Как говорится, лучше поздно, чем никогда. «Послевосстановительные» критерии, содержащиеся в заявлении МПК, представляются нам в целом приемлемыми.

Паралимпийский комитет России ведёт активную подготовку сборных команд России к предстоящим XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в Токио. ПКР совместно с федерациями утвердил планы проведения тренировочных сборов, участия российских спортсменов в квалификационных соревнованиях, места заключительных тренировочных мероприятий в преддверии Игр с учётом особенностей климатических условий города Токио и другое», — говорится на официальном сайте ПКР.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании данных из доклада Ричарда Макларена. Российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также принимали участие в Играх-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе.



Вопрос восстановления статуса ПКР был рассмотрен 26-27 января на заседании исполкома МПК. Последним условием для восстановления ПКР было сохранение соответствия РУСАДА статусу ВАДА. ВАДА приняло решение не лишать РУСАДА соответствия кодексу организации.

МПК представил условия, которые ПКР нужно выполнить для сохранения членства