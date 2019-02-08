Глава МПК: Россия может вновь лишиться членства, если не выполнит все требования

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс прокомментировал решение организации условно восстановить в правах Паралимпийский комитет России.

«Если Россия не признает выводы из доклада Макларена, то мы сможем снять отстранение лишь при очень строгих условиях. Если на любом из этапов не будут выполнены любые из критериев, исполком МПК может пересмотреть статус ПКР как условно восстановленного в правах. Среди прочего МПК может моментально лишить ПКР этого статуса», — приводит слова Парсонса официальный сайт МПК.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании данных из доклада Ричарда Макларена. Российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также принимали участие в Играх-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе.