Домрачева: чтобы выйти в высшее общество, необязательно быть женой Бьорндалена

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева отметила, что у неё никогда не было такого момента, когда она ощущала себя не известной биатлонисткой, а женой титулованного норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена.

«Я об этом вообще как-то не задумываюсь. Как раньше ощущала себя, так ощущаю и сегодня. Общение в высших кругах общества не находится у меня в приоритетах. С кем бы ни приходилось общаться, на моё восприятие мира это никак не влияет и, надеюсь, не повлияет в дальнейшем. Кроме того, как мне кажется, совершенно необязательно быть женой Бьорндалена, чтобы получить возможность доступа в высшее общество, для этого вполне достаточно быть четырёхкратной олимпийской чемпионкой. Да и что вообще считать этим высшим обществом? Мои подруги по команде, мои друзья детства, биатлонные болельщики — уже общество достаточной высоты. Я не разделяю людей на сорта», — приводит слова Домрачевой «Р-Спорт».

Домрачева вышла замуж за Бьорндалена в июне 2016 года.