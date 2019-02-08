Лесюк: мне индивидуальная гонка, вообще, не очень нравится

Украинский биатлонист Тарас Лесюк прокомментировал дебют в Кубке мира. В индивидуальной гонке на этапе в Кэнморе (Канада) он занял 32-е место, совершив один промах.

«Гонкой я доволен, хотя неправильно распределил силы на дистанции и из-за этого потерял много времени на последнем круге. Ну и, конечно, последним выстрелом нужно было попадать. О результате вообще не думал. Концентрация была на точную стрельбу и показать ту скорость, которую я могу выдать в настоящее время.

Хочу выразить благодарность нашей сервис-бригаде — лыжи во время гонки были идеальными.

Мне индивидуальная гонка, вообще, не очень нравится, а о сокращённой гонке могу сказать, что её немного проще бежать из-за меньшей дистанции, и всё», — приводит слова Лесюка Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё.