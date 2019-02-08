Бескон: два промаха — это всегда слишком много

Французская биатлонистка Анаис Бескон прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). Она продемонстрировала седьмой результат, допустив два промаха.
«Не могу сказать, что слишком расстроена таким результатом. Но, конечно, два промаха — это всегда слишком много. Что касается лыжного хода, то всё было не так уже плохо. Это вселяет уверенность перед следующими гонками», — приводит слова Бескон L'Equipe.
Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф. Второе место заняла чешка Маркета Давидова. Тройку призёров замкнула представительница Италии Лиза Виттоцци.
Сегодня, 8 февраля, на этапе Кубка мира в Кэнморе пройдут эстафеты. 9 февраля состоятся спринтерские гонки.
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